В матче 12-го тура российской Премьер-лиги чемпионата России «Краснодар» упустил победу над «Балтикой» — 1:1.

Джон Кордоба globallookpress.com

Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Джона Кордобы на 30-й минуте, но удержать преимущество краснодарцы не смогли. На 90+3-й минуте Лорис Муйоколо поразил ворота команды из Краснодара и сравнял счет.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 2 Удары мимо 6 63% Владение мячом 37% 3 Угловые удары 6 5 Офсайды 4

«Краснодар» не может победить на протяжении шести матчей. Подопечные Мурада Мусаева набрали 23 очка и занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Балтики» теперь 14 очков и 8-е место.