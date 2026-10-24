Полузащитник «Барселоны» Гави перед предстоящим матчем 10-го тура испанской Примеры прокомментировал форму нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Вы правы, говоря, что Мбаппе забивает огромное количество голов. Но ему не посчастливилось выиграть титулы. Однако это не означает, что Килиан Мбаппе не является тем игроком, каков он есть: он один из лучших футболистов в мире, и он постоянно это доказывает. Он может забить хоть четыре или пять мячей, главное, чтобы мы победили. Я подпишусь под этим без колебаний и буду счастлив, — приводит слова Гави RMC Sport.

В текущем сезоне-2026/2027 Килиан Мбаппе демонстрирует высокую результативность в составе "сливочных". Нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и три результативные передачи.