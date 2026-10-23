Вингер «Челси» Морган Роджерс считает, что его партнер по команде Джордан Хендерсон еще способен играть на самом элитном уровне.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

«Он всё ещё может играть на высшем уровне. Он всё ещё может обогнать всех. Джордан — очень целеустремлённый игрок. Он в отличной форме. Чем больше люди говорят о его возрасте, тем больше у него желания доказать, что они ошибаются. Так что людям нужно продолжать называть его стариком и говорить, что он выдохся, потому что тогда он будет становиться только лучше!», — цитирует Роджерса пресс-служба клуба.

Сейчас Хендерсону 36 лет. Перед началом этого сезона он перешел в «Челси» из «Брентфорда». Всего в трех матчах на счету хавбека два гола и один ассист.