Лондонский «Челси» обратился к руководству мадридского «Реала» для обсуждения возможного перехода полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом информирует испанское издание El Nacional.

Эдуарду Камавинга globallookpress.com

В трансфере 23-летнего французского футболиста лично заинтересован новый главный тренер британского клуба Хаби Алонсо. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 50 миллионов евро, однако «королевский» клуб установил более высокий ценник и готов отпустить игрока за 80 миллионов евро. При этом решающее слово в этой сделке останется за самим полузащитником.

В минувшем сезоне Камавинга являлся важным игроком обоймы мадридцев и выходил на поле в 43 матчах во всех турнирах, записав в свой актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Действующее трудовое соглашение француза со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2029 года.