29 июня в 20:00 мск в Хьюстоне, США, состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Бразилии и Японии. В этом анонсе можно узнать, где смотреть футбол.

Бразилия забуксовала на старте турнира, сыграв с Марокко 1:1. После этого коллектив Карло Анчелотти со счетом 3:0 обыграл Гаити и Шотландию и с 7 очками вышел победителем из группы С.

Япония ни разу не проиграла в группе F. «Самураи» сначала добились результативной ничьи 2:2 с Нидерландами, затем разгромили Тунис 4:0. В последнем туре групповой стадии японцы расписали мировую 1:1 со Швецией.

Бразилия и Япония встретятся во второй раз на чемпионате мира и в первый раз в плей-офф этого турнира. Аналитики прогнозируют «избранным» успех, но эта победа будет нелегкой.

Прогнозы и ставки

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Эксперты LiveSport.Ru рассказали, победит ли Бразилия Японию в этом поединке. Сколько ждать голов от бразильцев, можно узнать в этом прогнозе.

Букмекеры считают фаворитом Бразилию: 1.77 победа бразильцев, 5.20 — победа японцев, 1.35 и 3.20 проход команд в 1/8 финала плей-офф.

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бразилия — Япония, а также стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.