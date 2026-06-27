Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст согласовал условия двухлетнего контракта с «Твенте».

Ваут Вегхорст globallookpress.com

Официально о трансфере 33-летнего футболиста объявят после завершения чемпионата мира 2026 года. Сейчас форвард защищает цвета национальной команды на мундиале. Вегхорст присоединится к новому клубу в статусе свободного агента.

За свою карьеру нападающий отыграл более 600 официальных матчей, в которых забил 218 мячей. В активе Вегхорста также значатся 52 встречи и 14 голов за сборную Нидерландов, в составе которой он принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира.