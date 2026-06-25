Бывший нападающий «Райо Вальекано» и сборной России Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче Испании и Уругвая на ЧМ-2026.

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«Испания приехала на чемпионат мира одним из фаворитов. Первый матч с Кабо-Верде был довольно невзрачный. Возможно, это произошло, потому что была только стартовая игра, либо выбрали не ту тактику, состав или позиции футболистов. Я сам играл на чемпионате мира, как показывает практика, с каждым матчем команда становится более уверенной, раскрепощённой. Этот чемпионат мира будет длинным. Класс футболистов сборной Испании всё равно виден.

Для Уругвая предстоящий матч тоже будет принципиальным. Эти команды разговаривают на одном языке. Противостояние будет очень жёстким и неуступчивым. Уругвайцы костьми лягут, чтобы обыграть Испанию.

Конечно, Испания может держать в голове, что их устроит ничья. Каждое очко — на вес золота, а любая ошибка может повлиять на выход из группы. Уверен, что у испанцев есть план А, план B и план С. Всё будет зависеть от того, как начнёт развиваться матч. Я буду болеть за Испанию, потому что играл там много лет. Полагаю, они сыграют вничью и решат задачу.

Что касается Ямаля, то мы видели, что к первому матчу он оказался не готов. Это игрок, который очень важен для сборной Испании, да и вообще всем в футбольной среде. Если у него голова будет на месте, он вырастет в большого футболиста, который будет получать "Золотые мячи". Всё будет зависеть от него», — цитирует Радченко «Советский спорт».

Матч Уругвай — Испания состоится 27 июня. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.