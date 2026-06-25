Экс‑форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал возвращение Георгия Джикия в «Локомотив».

Георгий Джикия globallookpress.com

Я тысячу лет не видел Георгия. Это парень с опытом, чемпион России в составе «Спартака». Этот трансфер имеет место быть, Джикия поможет «Локомотиву», — сказал Погребняк «Матч ТВ».

Вчера, 24 июня, стало известно о том, что 32‑летний Джикия подписал контракт с «Локомотивом», воспитанником которого является. Позже он играл за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», московский «Спартак», «Химки» и турецкий «Антальяспор».

За сборную России Джикия сыграл 44 матча и забил 2 мяча.