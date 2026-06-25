Нападающий «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о возможном интересе со стороны «Барселоны». Форвард заявил, что не придает большого значения трансферным слухам и полностью сосредоточен на выступлении за национальную команду.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

«Если обо мне говорят, значит, я делаю все правильно. Но я стараюсь не обращать на это внимания и не тратить свое время. Сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира и на том, чтобы помогать своей команде любым способом», — приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает кандидатуру 28-летнего футболиста в качестве альтернативы Хулиану Альваресу. «Барселона» может обратиться к варианту с Оярсабалем, если не сможет договориться с «Атлетико» о трансфере аргентинского нападающего.

Оярсабаль остается одним из ключевых игроков «Реал Сосьедада». В прошлом сезоне испанец провел 34 матча в чемпионате страны, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.