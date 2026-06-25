Полузащитник сборной Англии Деклан Райс и его партнер по команде Рис Джеймс рискуют пропустить матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Панамы, который назначен на 28 июня.

Деклан Райс globallookpress.com

По информации авторитетного британского издания The Guardian, оба ключевых игрока английской сборной сейчас находятся под наблюдением врачей. Тренерский штаб оценивает их текущее состояние здоровья перед важнейшей игрой. По данным источника, футболисты почувствовали мышечный дискомфорт сразу после завершения тяжелой встречи прошлого тура против национальной команды Ганы.

На текущий момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу в своей группе L, имея в активе четыре набранных очка после двух сыгранных матчей. На второй строчке с таким же количеством баллов располагается команда Ганы, уступая лидеру лишь по дополнительным показателям.