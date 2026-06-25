Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча с Кот-д'Ивуаром на чемпионате мира.

Дик Адвокат globallookpress.com

«Кот-д’Ивуар — отличная команда, которая одолела Францию со счётом 2:1 в товарищеской встрече. Мы должны гордиться тем, что можем сыграть с таким соперником. Игроки хотят принять этот вызов. Мы хотим выложиться по полной. Если мы сыграем так же, как с Эквадором (0:0), думаю, мы будем на правильном пути. У меня отличное предчувствие, несмотря на уровень сборной Кот-д’Ивуара. Мы можем усложнить жизнь любому сопернику», — приводит слова Адвоката официальный сайт ФИФА.

Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар состоится сегодня, 25 июня, начало — в 23:00 мск.