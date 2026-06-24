Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о своем забитом мяче в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0).

Нуну Мендеш — защитник сборной Португалии globallookpress.com

Напомним, что игрок обороны забил прямым ударом со штрафного на 17-й минуте встречи. Во время исполнения удара рядом с мячом стоял Криштиану Роналду.

«Мы отрабатывали это. Все ждут, что бить штрафные будет Криштиану. Это можно будет повторить. Возможно, со мной это уже не пройдёт, но получится с другими игроками. Мы рады, мы были очень сосредоточены. Нам нужно восстановиться к следующей игре, чтобы выиграть группу.

Критика — это часть игры, мы к ней привыкли. Все в команде помогают друг другу, мы к этому готовы. Самое главное — это сосредоточиться на нашей идее и на том, что хочет от нас тренер», — приводит слова Мендеша A Bola.

После этого матча сборная Португалии занимает 2-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.