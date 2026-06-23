«Манчестер Сити» готовит громкое трансферное предложение ради приобретения полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиота Андерсона.

По информации инсайдера Николо Скиры, руководство «горожан» заинтересовано в подписании 23-летнего хавбека и готово пойти на серьезные финансовые затраты. Сообщается, что «Сити» рассматривает возможность установить клубный трансферный рекорд и предложить за футболиста около 140 миллионов евро.

При этом интерес к Андерсону проявляет и другой топ-клуб из Манчестера — «Юнайтед». Таким образом, за молодого английского полузащитника может развернуться серьезная борьба между двумя грандами Премьер-лиги.

Андерсон провел сильный сезон в составе «Ноттингем Форест». В чемпионате Англии он принял участие в 38 матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.