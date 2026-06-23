Сборные Англии и Ганы опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, Джеймс, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Кейн, Гордон, Мадуэке.

Гана: Асаре, Аджети, Менса, Опоку, Сеная, Йиренки, Парти, Сибо, Семеньо, Айю, Уильямс.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 23-го июня в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После первого тура сборная Англии занимает 1-е место в группе L с 3 очками в активе. Гана — на 2-й строчке с тем же количеством баллов.