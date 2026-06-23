Руководство мадридского «Атлетико» готово рассмотреть возможность ухода аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону» при выполнении определенных финансовых условий.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Уго Скоччиа, мадридский клуб ранее дал понять 26-летнему форварду, что не будет препятствовать его переходу в каталонскую команду, если «Барселона» сделает предложение в размере 90–100 млн евро. Однако на данный момент официального предложения от сине-гранатовых в адрес «Атлетико» не поступало.

Сам Альварес, по информации источника, уже публично выразил желание продолжить карьеру в «Барселоне». При этом его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2030 года.

Аргентинец присоединился к «Атлетико» в 2024 году и стал одним из ключевых игроков команды. В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.