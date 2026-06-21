Голкипер сборной Японии Дзион Судзуки прокомментировал победу национальной команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Туниса (4:0).

Дзион Судзуки — голкипер сборной Японии globallookpress.com

«Это был отличный матч. Мы сегодня сыграли очень хорошо. Хотели взять все три очка и сохранить ворота в неприкосновенности, нам это удалось.

Знали ещё до игры, что будет очень сложно, потому что Тунис проиграл Швеции и будет стремиться реабилитироваться. Они также сменили тренера, что сильно затрудняло прогнозирование их подхода к матчу. Но очень хорошо подготовились.

Конечно, хотели забить как можно раньше, а после этого оставались сосредоточенными и перекрывали свободные зоны до финального свистка. Мы показали отличную игру», — приводит слова Судзуки официальный сайт ФИФА.

После этого матча сборная Японии занимает 2-е место в группе F с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 национальная команда сыграет против сборной Швеции 26-го июня.