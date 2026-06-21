Во втором туре в группе F на чемпионате мира по футболу сборная Туниса потерпела разгромное поражение от команды Японии со счётом 0:4.
Уже на 4‑й минуте полузащитник Даити Камада забил первый мяч после передачи Кейто Накамуры.
На 31‑й минуте Аясэ Уэда увеличил преимущество японцев, а ассистировал ему Ко Итакура.
На 69‑й минуте Дзюня Ито с ассиста Уэды сделал счёт разгромным.
Точку в матче поставил на 83‑й минуте Уэда, таким образом оформив дубль. Голевую передачу в этом эпизоде записал на свой счёт Каиши Сано.
Результат матча
Япония и Нидерланды возглавляют свою группу с 4 очками. Для Туниса это второе разгромное поражение на турнире, ему не помогло и увольнение Сабри Лямуши.
Теперь в заключительных матчах на групповом этапе Япония сыграет со Швецией, а Нидерланды проверят на прочность Тунис. Матчи состоятся 26 июня в 2:00 (мск).