Во втором туре в группе F на чемпионате мира по футболу сборная Туниса потерпела разгромное поражение от команды Японии со счётом 0:4.

Аясэ Уэда globallookpress.com

Уже на 4‑й минуте полузащитник Даити Камада забил первый мяч после передачи Кейто Накамуры.

На 31‑й минуте Аясэ Уэда увеличил преимущество японцев, а ассистировал ему Ко Итакура.

На 69‑й минуте Дзюня Ито с ассиста Уэды сделал счёт разгромным.

Точку в матче поставил на 83‑й минуте Уэда, таким образом оформив дубль. Голевую передачу в этом эпизоде записал на свой счёт Каиши Сано.

Результат матча Тунис Тунис 0:4 Япония Токио 0:1 Даити Камада 4' 0:2 Аясэ Уэда 31' 0:3 Дзюня Ито 69' 0:4 Аясэ Уэда 83'

Япония и Нидерланды возглавляют свою группу с 4 очками. Для Туниса это второе разгромное поражение на турнире, ему не помогло и увольнение Сабри Лямуши.

Теперь в заключительных матчах на групповом этапе Япония сыграет со Швецией, а Нидерланды проверят на прочность Тунис. Матчи состоятся 26 июня в 2:00 (мск).