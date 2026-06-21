21 июня в Атланте состоится матч чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии. Старт поединка в 19:00 мск. В нашем анонсе расскажем подробнее, где и как смотреть игру.

Испания в первом туре неприятно удивила, сыграв нулевую с Кабо-Верде. Таким образом, в сегодняшнем матче «Красная Фурия» должна побеждать, иначе шансы на выход в плей-офф окажутся под угрозой.

Саудиты более сильный соперник, чем Кабо-Верде. «Арабские соколы» добились ничьи с Уругваем, так что вполне могут подпортить настроение испанской сборной, которая на этом мундиале пока что не впечатляет.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на исход за 1.90. Ставка на тотал за 2.18 доступна здесь.

Букмекеры считают, что Испания имеет высокие шансы на успех: 1.11 на Испанию, 25.0 на Саудовскую Аравию и 11.0 на ничью.

Искусственный интеллект дал прогноз на игру, предсказав победу сборной Испании со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Испания — Кабо-Верде в подробном онлайн-репортаже.