21 июня в Атланте состоится матч чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии. Старт поединка в 19:00 мск. В нашем анонсе расскажем подробнее, где и как смотреть игру.
Испания в первом туре неприятно удивила, сыграв нулевую с Кабо-Верде. Таким образом, в сегодняшнем матче «Красная Фурия» должна побеждать, иначе шансы на выход в плей-офф окажутся под угрозой.
Саудиты более сильный соперник, чем Кабо-Верде. «Арабские соколы» добились ничьи с Уругваем, так что вполне могут подпортить настроение испанской сборной, которая на этом мундиале пока что не впечатляет.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на исход за 1.90. Ставка на тотал за 2.18 доступна здесь.
- Букмекеры считают, что Испания имеет высокие шансы на успех: 1.11 на Испанию, 25.0 на Саудовскую Аравию и 11.0 на ничью.
- Искусственный интеллект дал прогноз на игру, предсказав победу сборной Испании со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Испания — Кабо-Верде в подробном онлайн-репортаже.