Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о ничейном результате в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между национальными командами Эквадора и Кюрасао (0:0).

Владимир Гранат globallookpress.com

«Из последних матчей понравилась встреча Германии и Кот‑д’Ивуара. Ивуарийцы в некоторых отрезках матча никак не уступали немецкой сборной, иногда даже играли с преимуществом. Очень интересный матч, который до последнего момента держал в напряжении. Были моменты, когда Кот‑д’Ивуар мог сделать счет 2:0, но поплатился. Такого футболиста, как Ундав в сборной Германии, каждый тренер желает видеть в своей команде.

В матче Эквадора и Кюрасао была ничья, и это очень серьезное достижение для такой страны, как Кюрасао. У этой команды сохраняются неплохие шансы на выход из группы. Так как главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат причастен к российскому футболу, стоит пожелать ему и его команде удачи в решающем матче. Своеобразная команда, стоит отметить ее бойцовские качества и дисциплину. В матче с Кот‑д’Ивуаром всё решится. Очень тяжелая будет встреча. Думаю, что всё‑таки класс Кот‑д’Ивуара возьмет свое», — сказал Гранат «Матч ТВ».

После 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Кюрасао занимает последнее 4-е место в группе Е с одним очком в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Кот‑д’Ивуара 25-го июня.