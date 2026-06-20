Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о поражении от Нидерландов (1:2) на ЧМ-2026.

Грэм Поттер globallookpress.com

«Мы играли против сильной команды. Соперник доставлял нам проблемы на флангах. Первый гол пришел после длинного заброса, с которым мы не справились должным образом. Мы стартовали не лучшим образом. Это один из тех матчей, из которых мы извлечем много уроков. Иногда нужно пройти через такой опыт. Я не думал, что игра сложится именно так, но мы обязаны сделать выводы», — приводит слова Поттера пресс-служба ФИФА.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.