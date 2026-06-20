Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал неудачное выступление команды на чемпионате мира-2026.

Винченцо Монтелла globallookpress.com

Итальянский специалист признал, что ожидания от турецкой команды были высокими, однако реализовать их не удалось. По словам Монтеллы, в футболе иногда случаются ситуации, когда результат складывается не в пользу одной из сторон.

«Ожидания от нас были очень большими, но мы не смогли их оправдать. Судьба была не на нашей стороне. Мне очень жаль, что всё так получилось», — сказал тренер A Spor.

Сборная Турции завершила борьбу за выход в плей-офф после поражения от Парагвая во втором туре группового этапа со счётом 0:1. В первом матче турнира команда Монтеллы уступила Австралии — 0:2.