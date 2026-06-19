Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своем состоянии перед матчем второго тура ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Ещё слишком рано, в этом нет необходимости. Нахожусь в процессе адаптации, сейчас не время играть весь матч, но могу играть столько минут, сколько захочет тренер.

Очевидно, должны победить в воскресенье, потому что мы в числе фаворитов. Хочу быть на поле. В конце концов, даже если знаешь, что не можешь играть все 90 минут, всегда хочешь быть на поле, чтобы помочь команде», — цитирует Ямаля RTVE.

Матч между командами состоится 23 июня. В прошлой встрече против Кабо-Верде (0:0) форвард вышел на замену на 71-й минуте.