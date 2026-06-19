Полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари близок к переходу в «Баварию». Марокканский хавбек уже прошел медицинское обследование для мюнхенского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

Представители медицинского штаба «Баварии» прибыли в расположение сборной Марокко в США несколько дней назад, чтобы провести необходимые процедуры. Ожидается, что официальное объявление о трансфере состоится в июле.

Ранее стало известно, что немецкий клуб заплатит за 25-летнего футболиста около 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сайбари провел 37 матчей во всех турнирах за ПСВ, в которых забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.