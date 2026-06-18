Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о целях и задачах команды на следующий сезон.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Мы находимся в Минске на сборах, уже неделю работаем. Сыграли контрольный матч с "Неманом" Гродно — третьей командой по уровню из Высшей лиги Беларуси. Выиграли 2:0. Соперник недавно достаточно успешно играл в еврокубках. Также сыграли матч с "Минском". Команда тоже идёт в верхней части турнирной таблицы. Играли молодые мальчишки, "Енисей-2" и ребята, находящиеся на просмотре. Сыграли 0:0. Задача выйти в РПЛ, к сожалению, пока не ставится. У нас хватает проблем с составом.

Ушли ведущие футболисты — Эмерсон и Погосов из основного состава. А мы пока никого не взяли. В основном сложноватая ситуация, у нас проблемы в обороне с наличием игроков. Ищем, смотрим. Надо однозначно усиливаться, иначе могут быть проблемы. С молодёжью титулы не выигрывают. Все хотят ставить большие задачи. Но я немного настороженно к этому отношусь», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

Красноярский клуб в минувшем сезоне занял шестое место в Первой лиге, набрав 49 очков за 34 тура.