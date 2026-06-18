Символическая сборная первого тура ЧМ-2026, составленная по версии ГОЛа, уже известна. В неё вошли футболисты с наивысшим Индексом ГОЛа в тактической схеме 3-4-3.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде, Индекс ГОЛа — 8,6);
Защитники: Никола Катич (Босния и Герцеговина, 8,4), Вилфрид Синго (Кот-д’Ивуар, 8,1), Нико Шлоттербек (Германия, 8,9);
Полузащитники: Элайджа Джаст (Новая Зеландия, 8,9), Ясин Айяри (Швеция, 8,7), Педри (Испания, 8,7), Хван Ин Бом (Южная Корея, 8,8).
Нападающие: Эрлинг Холанн (Норвегия, 9,2), Лионель Месси (Аргентина, 9,6), Харри Кейн (Англия, 8,8).
Состав команды тура был определен с помощью Индекса ГОЛа. Оптимальную схему выбрал алгоритм.
Индекс оценивает все действия игрока на поле, включая голы, точность передач, дриблинг и единоборства.