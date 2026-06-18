Состав команды тура был определен с помощью Индекса ГОЛа. Оптимальную схему выбрал алгоритм. Индекс оценивает все действия игрока на поле, включая голы, точность передач, дриблинг и единоборства.

Символическая сборная первого тура ЧМ-2026, составленная по версии ГОЛа, уже известна. В неё вошли футболисты с наивысшим Индексом ГОЛа в тактической схеме 3-4-3.

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