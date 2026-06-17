Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер оценил игру национальной команды в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Алексис Макаллистер globallookpress.com

«Это было то, чего мы ожидали, это было необходимо. На прошлом чемпионате мира начали не лучшим образом, но в итоге победили.

Сегодня смогли начать с победы. Знали, что они очень хороши, мы никогда не недооценивали их», — приводит слова Макаллистера пресс-служба сборной Аргентины на своей странице в соцсетях.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Австрии 22-го июня в 20:00 мск.