Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о своей травме пальца, которую получил во время выступления за «Астон Виллу» перед финалом Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0).

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

«Это была совершенно другая подготовка, я мало что мог делать на поле. С Мартином Токалли и физиотерапевтом мы провели три сеанса, пытаясь уменьшить отек пальца, который был значительным.

Я позволил своему телу восстановиться самостоятельно», — приводит слова Мартинеса Diario Olé на своей странице в соцсетях.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины разгромила Алжир со счетом 3:0. Эмилиано Мартинес провел на поле весь матч, не пропустив ни одного гола.