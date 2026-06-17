Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр прокомментировал ничью в матче с Португалией (1:1) на ЧМ-2026.

Себастьен Дезабр globallookpress.com

«Это огромный повод для гордости — заработать первое в истории ДР Конго очко на чемпионате мира, а также забить первый гол. Игроки проявили невероятную самоотдачу и самоотверженность. Мы выполнили план на игру именно так, как хотели, забили со стандарта, и, честно говоря, я очень горжусь своими футболистами, потому что они представили Конго в очень позитивном ключе, и вся страна этого заслуживает», — приводит слова Дезабра пресс-служба ФИФА.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.