Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился эмоциями после победы над Иорданией в стартовом матче группового этапа ЧМ-2026.

Марко Арнаутович globallookpress.com

Австрийская команда одержала победу со счётом 3:1, а опытный форвард поставил точку в игре, реализовав пенальти в концовке встречи. По словам Арнаутовича, для него было важно помочь команде и отличиться в таком важном матче.

«Я очень рад, что нам удалось одержать победу. Для меня было важно забить, ведь на своём последнем чемпионате мира хочется выложиться по полной программе.

Мои рекорды мне безразличны. Хочу выложиться вместе с этой прекрасной командой. Я рад каждой минуте на поле. На скамейке запасных никогда не можешь чувствовать себя хорошо», — заявил форвард в интервью пресс-службе ФИФА.

Напомним, для Арнаутовича нынешний чемпионат мира может стать последним в карьере.