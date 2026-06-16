Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби выразил недовольство несправедливыми условиями, в которых его национальная команда выступает на чемпионате мира-2026.

Мохаммад Мохеби globallookpress.com

«Играли хорошо, но нам было тяжело. Мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо», — приводит слова Мохеби «Чемпионат».

16 июня в первом матче группового этапа Иран сыграл вничью с Новой Зеландией со счетом 2:2. Второй гол иранской команды забил Мохеби на 64-й минуте.

Власти США запретили сборной Ирана находиться на своей территории. После матчей команда вынуждена возвращаться на базу в Тихуане, Мексика.