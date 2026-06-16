Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис прокомментировал неожиданный результат матча между Испанией и Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.

Сборная Испании globallookpress.com

Донис отметил, что команда Кабо-Верде продемонстрировала высокий уровень организации игры и сумела произвести очень хорошее впечатление на фоне одного из фаворитов мирового первенства.

«Возможно, ничья между Испанией и Кабо-Верде станет самым большим сюрпризом этого чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде выглядела очень сильной командой и заслуживает высокой оценки за свою игру», — цитирует наставника АР.

Ранее Саудовская Аравия на старте ЧМ-2026 сыграла вничью с Уругваем со счётом 1:1.