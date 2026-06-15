Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не посетит матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Сенегала.

Зинедин Зидан globallookpress.com

По информации Actu Foot, вместо этого французский специалист планирует присутствовать на игре Алжира против Аргентины.

Причина такого решения связана с тем, что он хочет увидеть выступление своего сына Луки Зидана, который защищает цвета сборной Алжира.

Матч Франция — Сенегал состоится 16 июня в рамках группы I, а встреча Алжира с Аргентиной — 17 июня в группе J.

Турнир проходит в США, Мексике и Канаде и стартовал 11 июня. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, выигравшая предыдущий мундиаль в Катаре.