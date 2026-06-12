Тольяттинский «Акрон» объявил об уходе из клуба центрального полузащитника Ифета Джаковаца и переходе его в сербскую «Войводину».

Ифет Джаковац fcakron.ru

«Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу "Акрону" и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от "Войводины" и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции. Благодарим Ифета за профессиональную работу и желаем успехов в карьере», — цитирует слова генерального директора клуба Константина Клюшева сайт «Акрона».

28‑летний босниец играл за «Акрон» с января 2025 года, перейдя из «Бачка Топола». В этом сезоне хавбек сыграл 32 матча и сделал 5 голевых передач.