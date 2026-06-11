Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан рассудит матч за Суперкубок УЕФА между французским «ПСЖ» и английской «Астон Виллой», об этом объявила пресс-служба организации.

Омар Абдулкадир Артан globallookpress.com

Ранее власти США отказали Артану во въезде для работы на матчах чемпионата мира по футболу. В Службе таможенного и пограничного контроля США заявили, что судья прошел дополнительную проверку, после чего был признан не соответствующим требованиям для въезда.

Артан является первым арбитром из своей страны, отработавший на матче Кубка африканских наций. Также сомалиец был признан лучшим рефери Африки в 2025-м году.