Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, какой матч считает ключевым для своей команды ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист отметил, что особое значение имеет стартовая игра турнира, поскольку она задаёт тон всему групповому этапу. При этом он подчеркнул, что на таком уровне важен каждый матч без исключений.

«Но я бы хотел, чтобы моя команда завершила групповой этап на первой строчке в турнирной таблице», — сказал Анчелотти в интервью Almarssad Pro.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Шотландии и Гаити. Первый матч бразильцы проведут 14 июня против Марокко.