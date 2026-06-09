9 июня в 05:00 мск состоится товарищеский матч сборных Перу и Испании. Расскажем, где можно посмотреть поединок.

Сборная Перу сыграет последний матч перед отпуском. Говорить о шансах «ацтеков» не приходится, так как сейчас перуанцы не в той форме, чтобы на равных играть против второй команды мира.

Испания проведет последнюю игру перед началом чемпионата мира. Накануне «Красная Фурия» имела ничью с Ираком (1:1), которая стала для нее второй после нулевой с Египтом.

В случае победы сегодня Испания оформит третью победу подряд в очной серии против Перу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 17.0 — победа сборной Перу, 6.50 — ничья, 1.17 — победа сборной Испании.

ИИ считает, что сборная Испании выиграет со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Перу — Испания смотрите на LiveCup.Run.