Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста стал главным тренером клуба «Галф Юнайтед», выступающего во второй по значимости лиге ОАЭ.

Экс-футболист, ставший чемпионом мира и обладателем трофеев Лиги чемпионов, получил лицензию категории А и был назначен на должность главного тренера «Галф Юнайтед». Он готовится к получению лицензии категории Pro и делает свои первые шаги на тренерском поприще.

«Галф Юнайтед», основанный в Дубае в 2019 году, быстро стал одним из самых амбициозных клубов ОАЭ. Этот частный клуб, обладающий многочисленными титулами, стал первым в ОАЭ, кто дважды подряд выиграл чемпионский титул и получил повышение в классе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.