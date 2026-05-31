Полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд может перейти в «Рому». По информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб рассматривает Гринвуда как приоритетную цель на ближайшее трансферное окно.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини активно работает над тем, чтобы сделка состоялась. Римляне уже провели предварительные переговоры с агентами футболиста и сейчас ведут обсуждение условий трансфера с «Марселем».

Если переход состоится, «Манчестер Юнайтед» получит 40% от суммы сделки. В сезоне 2025/2026 Гринвуд отметился 26 голами и 11 результативными передачами в 45 матчах.