Руководство «ПСЖ» надеется, что тренер Луис Энрике заключит новый контракт с клубом на четыре сезона. Об этом информирует журналист и инсайдер Бен Джейкобс.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после успешного завоевания титула Лиги чемпионов в Будапеште подчеркнул, что Луис Энрике очень доволен жизнью в Париже, а клуб полностью поддерживает его долгосрочные планы.

Основные условия соглашения были согласованы до финала Лиги чемпионов, и стороны решили оформить его сразу после завершения сезона. Вчера, 30 мая, «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:1 (4:3 по пенальти).