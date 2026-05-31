Комментатор Александр Елагин проанализировал решения наставника «Арсенала» Микеля Артеты в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».  «Канониры» уступили сопернику в серии пенальти.

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

«Артета — слишком осторожный тренер.  Он рассудительный до раздражения!  Все пытается просчитать до мелочей, на ход вперед.

Луис Энрике снял с игры Хвичу, затем — вынужденно Дембеле, следом — Витинью. "ПСЖ", по сути, лишился трех креативщиков.  Артета же выпустил Эзе, Мартинелли, Дьекереша, Мадуэке — свежих, бегущих, техничных исполнителей.  Ну так не привязывай их к конкретному заданию, позиции, дай ты им свободу в атаке!  Развяжи их!  Вот этой готовности рисковать, авантюрности Артете, считаю, где-то вчера и не хватило. "Арсенал" продолжал играть по своей классике, вторым номером, на контратаках.  Просто потому что главный тренер их не перестроил.  Не сказал подопечным: "Ребята, попробуйте сыграть в атаку".  Как это сделал Де Дзерби в последних матчах "Тоттенхэма" в сезоне.  В итоге "шпоры" носились по полю как безумные, бились за место в АПЛ!

Но Артета — другой, осторожный.  Его можно сравнить с бывшим главным тренером сборной Англии Саутгейтом.  С одной стороны, у обоих специалистов очень серьезные результаты.  Но, с другой, им не хватает гибкости», — сказал Елагин «СЭ».