Экс-форвард «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро оценил игру лондонского «Арсенала» в финале ЛЧ против «ПСЖ».

Легендарный итальянский футболист признался, что остался не слишком впечатлён действиями команды Микеля Артеты. По его словам, после забитого мяча «канониры» слишком рано отказались от активной игры, сосредоточившись на обороне и удержании результата.

«Команда действовала слишком пассивно. Мы видели, что когда "Арсенал" переходил к активным атакующим действиям, то заставлял "ПСЖ" нервничать. Сложно выйти на поле с правильным настроем после столь непростой победы в национальном чемпионате», — заявил дель Пьеро Sky Sport Italia.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Арсенал» уступил «ПСЖ» в серии пенальти. Основное и дополнительное время победителя не выявили, а в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались парижане.