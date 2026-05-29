Мюнхенская «Бавария» снова нацелилась на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Сербский нападающий, вероятнее всего, покинет туринский клуб после окончания срока контракта, который истекает уже через месяц.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации Tuttosport, представители немецкого гранда уже выходили на связь с 26-летним игроком. В «Баварии» рассматривают вариант подписания Влаховича в статусе свободного агента, рассчитывая использовать его как замену и поддержку для Гарри Кейна.

Интерес к сербскому футболисту проявляют и другие клубы — в числе претендентов называются «Ньюкасл» и «Наполи».

В завершившемся сезоне Влахович принял участие в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. За туринцев нападающий выступает с 2022 года.