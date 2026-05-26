После ухода Антонио Конте руководство «Наполи» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера команды.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, президент клуба Аурелио Де Лаурентис намерен провести переговоры с Массимилиано Аллегри и нынешним наставником «Болоньи» Винченцо Итальяно.

По информации источника, именно Итальяно сейчас считается фаворитом на вакантную должность. Специалист провёл второй сезон во главе «Болоньи», однако команда завершила чемпионат Италии лишь на восьмом месте и не сумела пробиться в еврокубки.

Аллегри, в свою очередь, недавно был отправлен в отставку из «Милана» после того, как клуб финишировал пятым в Серии А и остался без путёвки в Лигу чемпионов.

Ранее «Наполи» досрочно расторг контракт с Антонио Конте, несмотря на успешное выступление команды в чемпионате.