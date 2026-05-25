Известный российский тренер, бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов считает, что во второй части сезона красно‑белые под руководством Хуана Карлоса Карседо отыграли очень сильно.
«Весной "Спартак" совершенно поменялся. Если говорить о целом сезоне, то он был неровный. Но весеннюю часть они провели на очень хорошем уровне. Мы увидели какие‑то новые детали в тактическом построении игры, когда они владели мячом.
Мы понимаем, что Барко — это футболист, который может создать определённое преимущество. Также Солари заиграл на совсем другом уровне», — сказал Рахимов «Матч ТВ».
Испанский специалист возглавил «Спартак» в январе 2026 года и привёл его к победе в финале Суперкубка России.