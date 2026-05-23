Стали известны составы «Акрона» и «Ротора» на ответный переходный матч за право сыграть в будущем сезоне РПЛ.

«Акрон»: Тереховский, Фернандес, Эшковал, Бокоев, Роча, Лончар, Бистрович, Пестряков, Джурасович, Беншимол, Дзюба.

«Ротор»: Чагров, Шильников, Покидышев, Бардыбахин, Клещенко, Симонян, Кайнов, Трошечкин, Макаров, Алиев, Эльдарушев.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени на самарском стадионе «Солидарность Арена».

В первом матче «Акрон» обыграл волгоградцев на их поле со счетом 2:0.