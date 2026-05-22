Португальский специалист Жорже Жезуш отметил, что после ухода с поста наставника «Аль-Насра» не намерен возвращаться в сборную Бразилии.

Жорже Жезуш globallookpress.com

«В Бразилии я могу тренировать только "Фламенго" или национальную сборную. В январе прошлого года я принял решение отказать сборной Бразилии, о котором не скажу, что сожалею, но на тот момент я был очень лоялен к "Аль-Хилялю", потому что хотел поехать на клубный чемпионат мира и выиграть азиатскую Лигу чемпионов. В итоге я не добился ни того ни другого. Но это те решения, которые мы должны принимать в жизни.

Футбол — это мое дело. Я страстный тренер, который тоже проигрывает, но большую часть времени я выигрываю. Когда проекты заканчиваются, у меня обычно есть несколько вариантов на выбор, как и сейчас. В Европе это сложно из-за моего контракта в Саудовской Аравии. Ни один клуб в Европе не может позволить себе платить мне», — приводит A Bola слова Жезуша.