Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, что будет поддерживать «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Решающая встреча турнира состоится 30 мая в Будапеште.

По словам испанского хавбека, главной причиной его симпатий к парижскому клубу является Усман Дембеле, с которым они сохранили близкие отношения после ухода француза из «Барселоны».

«Дембеле для меня как брат, я постоянно это говорю. Мы много общаемся, он мой близкий друг. Сейчас он находится в великолепной форме, и я надеюсь, что он снова выиграет Лигу чемпионов», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» завершила выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Атлетико».