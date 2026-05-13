Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что вызовет 41‑летнего защитника Тиагу Силву на чемпионат мира 2026 года.

«Тиагу Силва входит в наши планы, да. Он играет очень хорошо, выиграл чемпионат Португалии и находится в отличной физической форме. Лидеры важны. К счастью, в этом составе есть очень уважаемые лидеры. Это игроки, которые не много говорят, но подают хороший пример — такие как Алисон, Каземиро, Маркиньос и Рафинья. В этом смысле команда в надёжных руках», — приводит слова Анчелотти The Guardian.

Сейчас Тиагу Силва выступает за «Порту», а под руководством Карло Анчелотти несколько сезонов провёл в «Милане». В составе сборной Бразилии Силва сыграл 113 матчей и забил в них 7 мячей.

На ЧМ‑2026 Бразилия сыграет в квартете C против Марокко, Гаити и Шотландии.