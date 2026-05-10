Алексей Бабырь, агент футболиста «Кайсериспора» Дениса Макарова, отреагировал на вылет клуба из турецкой Суперлиги.  Ранее команда уступила «Аланьяспору» со счетом 1:3.

Денис Макаров

«Денис очень расстроен.  Мы шли помочь команде.  Но есть обстоятельства, которые вылились в такой результат.  Плохо, что перед игрой Денис дёрнул приводящую мышцу.  Он должен был не ехать на игру, но поехал, вышел на замену вполне неплохо — создал три момента, бил.  Но команда играла плохо.

Если говорить по будущему, то надо доиграть последний матч и уйти в отпуск, выдохнуть.  Общение с клубами есть.  Время покажет, где окажемся.  Пока рано что-то говорить — везде идут чемпионаты.  Клубы борются за свои задачи.  Посмотрим.  Для Дениса это тоже колоссальный опыт, он ни о чём не жалел.  Чемпионат Турции — сильный чемпионат.  Денис получил опыт.  В Турции тоже есть общение.  Может, там продолжит свою карьеру.  Сейчас задача — залечить травму и двигаться дальше.  На этом жизнь не заканчивается», — сказал Бабырь «Чемпионату».