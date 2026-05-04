Форвард «Зенита» Максим Глушенков оценил победу команды над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые одолели армейцев со счетом 3:1.

«Не сказал бы, что победа вышла прямо очень убедительной. Говорю так, исходя из того, как мы провели первые 15 минут.

Но потом перестроились. Причем в первую очередь ментально. После чего перехватили инициативу, взяли игру в свои руки и довели дело до победы.

После пенальти на пятой минуте проскочила мысль: будет очень тяжело. Но, с другой стороны, с учетом ситуации в чемпионской гонке отступать было некуда. Главным было при этом не пропустить еще, в том числе уже при счете 1:1. Что мы и сделали, а сами забили еще дважды. При этом во время перерыва в раздевалке сказали друг другу: надо выходить и дожимать соперника», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

«Зенит» с 62 очками идет вторым в таблице РПЛ после 28 туров.